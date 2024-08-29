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Рябь от умирающих звёзд можно будет уловить даже на Земле

Рябь от умирающих звёзд можно будет уловить даже на Земле

Смерть массивной, быстро вращающейся звезды, может в прямом смысле слова потрясти Вселенную. Согласно новым расчетам астрофизиков, гравитационные волны, возникающие в результате этого грандиозного события, можно будет почувствовать и на Земле.

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