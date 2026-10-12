В ФНС объяснили порядок формирования чеков в условиях затруднений у "Яндекса"

Некоторые пользователи в настоящее время не могут получать кассовые чеки по совершенным расчетам за оказанные услуги или покупки с помощью сервисов "Яндекса", что связано с ограничениями в работе технической инфраструктуры компании, констатируют в ФНС 12 октября 2026 года, в понедельник.