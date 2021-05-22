Ани Лорак во Львове, в Сети появилось неожиданное фото: "Первая звезда..."

Ведущий "Голосу країни" и программы "Слава+" Слава Демин вспомнил первый опыт с исполнительницей Ани Лорак Звезда уже много лет живет в России, где строит свою карьеру, но именно она была первой, у кого взял интервью Слава Демин, передает Politeka.