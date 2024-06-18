Лидеры ЕС не договорились о назначении фон дер Ляйен главой Еврокомиссии на второй срок

Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель. На встрече лидеры стран ЕС не смогли прийти к соглашению о кандидатурах на ключевые европейские постыВ Брюсселе не договорились о переизбрании Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии — пока, во всяком случае.