«Очень удивлён, что разработчики ещё поддерживают PS3 и Xbox 360»: демонстрация хоррор-шутера Beneath прошла не совсем гладко

Разработчики из португальской студии Camel 101 совместно с издательством Wired Productions опубликовали геймплейный трейлер и 6 минут игрового процесса своего приключенческого хоррор-шутера на выживание Beneath.
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