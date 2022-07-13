Алёхин: РФ готовит захват Харькова, от которого ВСУ не спасут пушки Запада

Если новая партия западного вооружения для ВСУ поступит в зону СВО в заявленном объеме, армия России задействует силы спецназа, которые будут выявлять и уничтожать позиции нового вооружения прямо на месте.
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