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Алёхин: РФ готовит захват Харькова, от которого ВСУ не спасут пушки Запада

Алёхин: РФ готовит захват Харькова, от которого ВСУ не спасут пушки Запада

Если новая партия западного вооружения для ВСУ поступит в зону СВО в заявленном объеме, армия России задействует силы спецназа, которые будут выявлять и уничтожать позиции нового вооружения прямо на месте.

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