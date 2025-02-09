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Британский премьер поклялся сокрушить Россию. Изящный ответ Москвы перевернул всё с ног на голову

Британский премьер поклялся сокрушить Россию. Изящный ответ Москвы перевернул всё с ног на голову

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в одном из своих недавних выступлений пообещал нанести сокрушительный удар российской военной машине.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Сколько желающих разрушить ,вот только ,дебилы ,не понимают ,что ничего у них не получиться ....
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16 час.
Григорий Терещенко
И что тут такого? Стармер заявил, что разрушит Россию, а Ту-95 ответили: рискни здоровьем.
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4 час.
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