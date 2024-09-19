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Позитив для оптимистов

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«Вой стоит на полгорода»: Жёсткая бомбардировка «Искандерами» — в Киеве километровые столбы огня. Уничтожены база «Азова»* и «тайные» склады

Минувшей ночью русские войска нанесли массированный удар по территории Украины — целью стали военные объекты военной и логистической инфраструктуры.

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Комментарии
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Акимова Татьяна
Каждый день и каждую ночь надо так калибровать хохлов.Поджаривать постоянно, а не набегами.Только тогда будет толк.А лучше разбомбить Днепрогэс, вот вою-то будет!!!
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16 час.
Федор Родников
ДнепроГэс?-да вы с ума сошли,там поди акции дериспасков всяких,а вы боНбить😅🤣😂
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15 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Вот народ интересуется! А почему так жалеют железнодор.пути и мосты Украины? Да вы что!? А как же бизнес наших родных олигархов? Он не должен пострадать из-за повреждения данных объектов путей сообщения!
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14 час.

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