«Вой стоит на полгорода»: Жёсткая бомбардировка «Искандерами» — в Киеве километровые столбы огня. Уничтожены база «Азова»* и «тайные» склады

Акимова Татьяна Каждый день и каждую ночь надо так калибровать хохлов.Поджаривать постоянно, а не набегами.Только тогда будет толк.А лучше разбомбить Днепрогэс, вот вою-то будет!!!

Федор Родников ДнепроГэс?-да вы с ума сошли,там поди акции дериспасков всяких,а вы боНбить😅🤣😂