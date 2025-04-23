Важность единства народов СНГ в памяти о Великой Отечественной войне обсудили в Президентской академии

МОСКВА, 23 апреля, ФедералПресс. Президентская академия совместно с Институтом государства и права Российской академии наук и Национальным центром исторической памяти при президенте Российской Федерации организовали международную научно-практическую конференцию «Великая Победа: общий боевой и трудовой подвиг народов».
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