ФедералПресс
ФедералПресс
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФедералПресс

20 подписчиков

Важность единства народов СНГ в памяти о Великой Отечественной войне обсудили в Президентской академии

Важность единства народов СНГ в памяти о Великой Отечественной войне обсудили в Президентской академии

МОСКВА, 23 апреля, ФедералПресс. Президентская академия совместно с Институтом государства и права Российской академии наук и Национальным центром исторической памяти при президенте Российской Федерации организовали международную научно-практическую конференцию «Великая Победа: общий боевой и трудовой подвиг народов».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх