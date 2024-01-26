Собянин рассказал, как проект «Искусство — детям» создает условия для творчества

В 2024 году завершится капремонт еще пяти зданий В рамках проекта «Искусство – детям» текущий ремонт провели в 148 зданиях, капитальный – в 33, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.
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