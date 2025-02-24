«Вот тебе крест»: в чём на самом деле Сталин поклялся своей матери

Екатерина Джугашвили однажды задала сыну вопрос, который ее беспокоил больше всего. Кеке, будучи верующей женщиной, заставила сына поклясться в том, что он не имеет отношения к одному из самых трагических событий в истории России.
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