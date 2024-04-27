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Мы соседи по планете

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Полинезийский рай с высоты воздушного змея

Полинезийский рай с высоты воздушного змея

Невероятная красота — райские пейзажи с необычной точки обзора. Что получаем в результате? Одну из лучших коллекций фотографий, которой самое место в Атласе Чудес, ведь с высоты открываются отличные панорамы.

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