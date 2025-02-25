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Царьград

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Глава поселения и депутат задержаны в Челябинской области за убийство женщины

Глава поселения и депутат задержаны в Челябинской области за убийство женщины

В Челябинской области задержаны глава Рымникского сельского поселения, депутат и его сын. Их подозревают в похищении и убийстве 46-летней жительницы.

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