На барнаульском шинном заводе нашли нарушения после гибели рабочего

Слесарь-ремонтник погиб на предприятии 10 января в результате несчастного случая Межрегиональная территориальная госинспекция труда в Алтайском крае и Республике Алтай провела проверку на барнаульском шинном заводе ООО "Нортек", где 10 января погиб рабочий.
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