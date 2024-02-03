На барнаульском шинном заводе нашли нарушения после гибели рабочего

Слесарь-ремонтник погиб на предприятии 10 января в результате несчастного случая Межрегиональная территориальная госинспекция труда в Алтайском крае и Республике Алтай провела проверку на барнаульском шинном заводе ООО "Нортек", где 10 января погиб рабочий.