Представлен Polestar 4 SUV (с традиционным задним стеклом)[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Кросс-лифтбек Polestar 4 дебютировал весной 2023-го, а одной из его особенностей стал отказ от заднего стекла.
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