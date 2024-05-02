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Макрон назвал условия отправки французских военных на Украину

Макрон назвал условия отправки французских военных на Украину

Российские силы освободили населенный пункт Бердычи в ДНР. Макрон назвал условия отправки французских военных на Украину Французский лидер Эммануэль Макрон в беседе с The Economist озвучил два возможных условия для отправки военных Франции в зону украинского конфликта.

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