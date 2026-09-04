Во Дворце молодежи Бугульмы открылась фотовыставка с говорящим названием - «Обугленные страницы: история, которую не стереть», приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
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