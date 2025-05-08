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Петербургский дневник

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Суды в Москве запретили объявления о приобретении и продаже «Пушкинских карт»

Суды в Москве запретили объявления о приобретении и продаже «Пушкинских карт»

Такие предложения нарушали права и законные интересы граждан Суды в Москве по просьбе прокуроров заблокировали объявления о покупке, продаже и обналичивании «Пушкинских карт» в телеграм-каналах, следует из ряда судебных документов, которые оказались в распоряжении РИА Новости.

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