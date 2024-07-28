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Северный хор продолжает гастрольный тур, посвящённый столетию создания коллектива

Северный хор продолжает гастрольный тур, посвящённый столетию создания коллектива

Гастрольный тур «Вековому юбилею Северного хора – 100 городов России» начался ещё в 2023 годуВ 2023 году Северный хор провел концертные выступления в десяти городах Архангельской области, включая Северодвинск, Новодвинск, Сольвычегодск, Котлас, Мезень, Онегу, Коряжму, Мирный, Каргополь и Вельск, а также в девяти городах других регионов: Великий Устюг, Кандалакша, Мончегорск, Снежногорск, Гаджиево, Мурманск, Апатиты, Москва и Псков.

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