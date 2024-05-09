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Нижегородца арестовали за незаконную торговлю оружием

Нижегородца арестовали за незаконную торговлю оружием

В Нижегородской области арестовали подпольного торговца оружием, участвовавшего в тайной сделке с жителями Москвы и Челябинска.

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Комментарии
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salnikovoleg salnikov
Ну 3,14здец, злодея поймали. Недавно какого-то ингушского спортивного чиновника в москве с боевым пистолетом взяли и никто его не арестовывал, пожурили слегка. На кавказе так вообще через одного с боевыми стволами ходят. а русским из-за старого охотничьего ружья на всю катушку пришьют.
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