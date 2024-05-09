В Нижегородской области арестовали подпольного торговца оружием, участвовавшего в тайной сделке с жителями Москвы и Челябинска.
Нижегородца арестовали за незаконную торговлю оружием
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
salnikovoleg salnikov
Ну 3,14здец, злодея поймали. Недавно какого-то ингушского спортивного чиновника в москве с боевым пистолетом взяли и никто его не арестовывал, пожурили слегка. На кавказе так вообще через одного с боевыми стволами ходят. а русским из-за старого охотничьего ружья на всю катушку пришьют.
Ответить
18 час.
Свежие комментарии