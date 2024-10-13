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«Воспитывал»: петербуржец дубасил детей на игровой площадке

«Воспитывал»: петербуржец дубасил детей на игровой площадке

Он бил девочек по голове. На детской площадке в Московском районе Петербурга произошло ЧП. С кулаками на игравших там детей набросился пьяный петербуржец, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

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