«Воспитывал»: петербуржец дубасил детей на игровой площадке

Он бил девочек по голове. На детской площадке в Московском районе Петербурга произошло ЧП. С кулаками на игравших там детей набросился пьяный петербуржец, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
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