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Похвала Карлсона Москве вызвала ярость в США

Похвала Карлсона Москве вызвала ярость в США

Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL  Вчера 2,1K прочитали Положительные отзывы американского телеведущего Такера Карлсона о Москве вывели из себя журналиста издания National Review Чарльза Кука.

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