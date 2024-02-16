Похвала Карлсона Москве вызвала ярость в США

Американский журналист, основатель видеоплатформы Tucker Carlson Network Такер Карлсон во время интервью президента РФ Владимира Путина© РИА Новости / Гавриил Григоров, POOL Вчера 2,1K прочитали Положительные отзывы американского телеведущего Такера Карлсона о Москве вывели из себя журналиста издания National Review Чарльза Кука.
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