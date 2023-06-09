В Сети появились кадры мощного взрыва на объекте ВСУ в Черкасской области

Видеоролик, на котором показаны последствия прилеты крылатых ракет российской армии по военным объектам украинских войск в Черкасской области, появился на просторах Сети, передает «Военное дело».
Популярные статьи
- «МК» назвал число погибших офицеров НАТО при российском ударе по центру спецопераций ВМСУ
- Захарова загнала генсека ООН Гутерреша в угол одним вопросом о подрыве Каховской ГЭС
- «Хвала русскому солдату, который, превозмогая все трудности, дает отпор врагу»: Пригожин о результатах боев на Запорожском направлении
Свежие комментарии