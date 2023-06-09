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В Сети появились кадры мощного взрыва на объекте ВСУ в Черкасской области

В Сети появились кадры мощного взрыва на объекте ВСУ в Черкасской области

Видеоролик, на котором показаны последствия прилеты крылатых ракет российской армии по военным объектам украинских войск в Черкасской области, появился на просторах Сети, передает «Военное дело».

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