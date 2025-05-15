Британский наемник Фрайзер Оуэн Гуд до того, как пойти воевать за ВСУ, ради развлечения избивал людей на улицах Эдинбурга и совершал поджоги, он открыто признается в своей любви к убийствам и называет самые кровопролитные бои лучшими моментами в своей жизни.
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