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Стала известна кандидатура на пост главы Нижегородского облсуда

Стала известна кандидатура на пост главы Нижегородского облсуда

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сентября, ФедералПресс. Заместитель председателя Брянского областного суда Елена Ендовицкая претендует на пост председателя Нижегородского областного суда.

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