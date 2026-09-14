Стала известна кандидатура на пост главы Нижегородского облсуда

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сентября, ФедералПресс. Заместитель председателя Брянского областного суда Елена Ендовицкая претендует на пост председателя Нижегородского областного суда.
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