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ТАСС

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В "Знании" заявили, что иностранные лекторы едут на МФМ, несмотря на давление

В "Знании" заявили, что иностранные лекторы едут на МФМ, несмотря на давление

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Иностранные лекторы преодолевают давление недружественных режимов и приезжают в Россию для участия в Международном фестивале молодежи (МФМ), чтобы строить справедливый многополярный мир.

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