В Архангельской области приступят ко второму этапу модернизации школ

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Александр Цыбульский.Как рассказал глава региона, за 2024 год капитально отремонтируют 6 учреждений: школы № 11 и № 20 в Северодвинске, СОШ № 3 в Новодвинске, эколого-биологический лицей в Архангельске, СОШ № 3 в Мирном и Ильинскую школу в селе Ильинско-Подомское.