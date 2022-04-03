Минобороны РФ сообщило об уничтожении нефтеперерабатывающего завода под Одессой

Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в воскресенье заявил об уничтожении нефтеперерабатывающего завода и трёх хранилищ горюче-смазочных материалов в районе Одессы, с которых шли поставки топлива для украинских войск на Николаевском направлении.