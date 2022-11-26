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Профи-боксер из Казахстана Евгений Павлов спас мужчину из пожара

24 ноября около часа ночи в Петропавловске напротив дома казахстанского боксера-профессионала Евгения Павлова произошел пожар, загорелся частный дом.

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