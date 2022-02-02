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Магнуссон о победе ЦСКА над «Виборгом»: «Могу наконец снять календарь, где зачеркивал дни без футбола»

Защитник ЦСКА Хердюр Магнуссон рассказал о восстановлении от травмы ахилла, полученной в апрельском матче РПЛ с «Тамбовом» (2:1).

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