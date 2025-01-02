Центры ресоциализации для осужденных откроют в России

В России в 2025 году откроют центры ресоциализации для осужденных. В пресс-службе Минюста сообщили о начале второго этапа внедрения института пробации — ее будут применять к гражданам, освободившимся из мест заключения.
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