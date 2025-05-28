Праздник состоялся в Москве и собрал многих знаменитостей Александр Овечким с младшим сыном Ильей, фото: СоцсетиТрёхкратный чемпион мира по хоккею Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская организовали незабываемый праздник для своего сына Ильи.
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