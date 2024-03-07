Сенатор Цеков: Расширение НАТО является бесчестной игрой

Расширение Североатлантического альянса в направлении Российской Федерации является нарушением достигнутых соглашений и бесчестной игрой, считает сенатор от Республики Крым, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков.
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