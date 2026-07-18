Роспотребнадзор рекомендует соблюдать правила безопасности при покупке продуктов на рынках

Роспотребнадзор напомнил потребителям о необходимости внимательно подходить к выбору продуктов питания на рынках, обращая особое внимание на чистоту торговой точки, внешний вид продавца и наличие подтверждающих документов.
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