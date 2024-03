Dark Souls: Archthrones, анонс Nobody Wants to Die, «Первому игроку приготовиться», трейлер Zarya…

Стань Нью-Йоркским детективом образца 2329-го года в сюжетном приключении Nobody Wants to Die; катайся на «буханке», жарь с мужиками шашлыки и рыбачь с Петровичем в Zarya; возрадуйся грядущим одиночным сюжетным ААА от ветеранов Star Wars Jedi, DOOM, Quake, Borderlands и прочих; мужайся пред явлением королевской битвы с NFT по «Первому игроку приготовиться» .