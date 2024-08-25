AFP: во Франции удивлены появлением Дурова в стране, он знал о розыске

Global Look Press/Pavel Durov/Instagram.com Французские следователи удивлены тем, что основатель и генеральный менеджер Telegram Павел Дуров отважился прибыть в Париж, несмотря на то, что знал о возможных проблемах.
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