Кевин Дюрэнт и Девин Букер набрали 71 очко на двоих в победном матче с «Детройтом»

Звездный дуэт набрал 71 очко в гостевой игре с «Пистонс» (125:121). На счету Дюрэнта 36 очков, 7 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 3 блок-шота.
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