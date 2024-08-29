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Китай

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Ван И и Джейк Салливан обсудили новый раунд будущего взаимодействия глав государств КНР и США

Пекин, 28 августа /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И и помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время встречи в Пекине обсудили новый раунд взаимодействия глав двух государств, запланированный на ближайшее будущее.

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