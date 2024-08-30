Политолог Михайлова: россияне чаще делают выбор в пользу отечественного кино

Российские зрители все чаще делают выбор в пользу отечественных фильмов. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», в 2023 году доля российских кинолент в общей кассе кинотеатров достигла 60,6%, при этом выручка увеличилась на 88,7% по сравнению с 2022 годом.
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