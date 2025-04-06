Убийц в Молдавии выпустили на свободу из-за «семейной мафии»

В Молдавии разгорается скандал из-за выпущенных на свободу пожизненно осужденных убийц и киллеров. Массовое их возвращение в общество стало возможно после амнистии, инициированной депутатом от правящей партии PAS Олесей Стамате.
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