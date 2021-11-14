А папы Римского на польско-белорусской границе явно не хватает

Наталия Рева Наша православная церковь никогда никого к православной вере не принуждала. Католицизм- самая кровавая религия в мире!

Анна Кирницкая Папа сейчас венчает гомиков ,которые решили создать однополую семью ,он так бореться за равноправие ,а дети и женщины на мёрзлой земле под автоматами поляков не замечает.