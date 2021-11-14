Смотрю я на польско-белорусскую границу и думаю — а где папа? Римский Ведь он иерарх католической церкви, наследник Святого Петра, наместник Бога на земле.
А папы Римского на польско-белорусской границе явно не хватает
Комментарии
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Наталия Рева
Наша православная церковь никогда никого к православной вере не принуждала. Католицизм- самая кровавая религия в мире!
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9 час.
2
Анна Кирницкая
Папа сейчас венчает гомиков ,которые решили создать однополую семью ,он так бореться за равноправие ,а дети и женщины на мёрзлой земле под автоматами поляков не замечает.
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7 час.
Александр Бурачевский
Наталия Рева
Наша православная церковь никогда никого к православной вере не принуждала. Католицизм- самая кровавая религия в мире!
Да неужели? А насильное "крещение Руси"? А гонения против старообрядцев? А "мечети же татарские все пометати и татарам мечети однолично не ставити"?
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3 час.
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