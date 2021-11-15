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Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова с рабочим визитом посетила Республику Крым

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова с рабочим визитом посетила Республику Крым

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева познакомилась с Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Алексеевной, поздравила со вступлением в должность и пожелала успехов в нелегком труде.

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