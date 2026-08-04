По делу о незавершенном строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Магнитогорске назначили экспертизу

ЧЕЛЯБИНСК, 4 августа, ФедералПресс. Арбитражный суд Челябинской области назначил строительно-техническую экспертизу в рамках разбирательства между администрацией Магнитогорска и московским подрядчиком ООО «Строй.
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