Жизнь у Хлебозера: сытным оказалось только географическое название

Ученики представляют свою первую учительницу богиней, а она просто учила, любила и переживала за них Текст: Алина Гапеева Фото: Алина Гапеева и Ирина Евсеева — Моя первая учительница Александра Яковлевна для меня была богиней, — вспоминает ее бывшая ученица Галина.
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