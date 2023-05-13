МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

701 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Куницын
    Десантники РФ бросили позиции, и оголили фланги вагнеровцев. Это получается договорняк с Зеленским, а для Вагнера до ...Будни ЧВК «Вагнер...
  • Любовью зовут (******)
    Не удивительно. У нас по всей стране так, и во всем, на словах все отлично и правильно, но на самом деле пустота, нол...Перефразировали: ...
  • G
    пукать жостко мы можемЖёсткого ответа з...

Результаты проведения СВО определят, кто станет новым европейским рейхом – Украина или Польша

Результаты проведения СВО определят, кто станет новым европейским рейхом – Украина или Польша

Эволюция украинского рейха Существует высказывание американского политика польского происхождения Збигнева Бжезинского о том, что «без Украины Россия не является империей», переводя на русский – сильным государством с независимой внешней политикой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх