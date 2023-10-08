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Пожилая челябинка пыталась поджечь военкомат

Пожилая челябинка пыталась поджечь военкомат

В Челябинске пенсионерка бросила «коктейль Молотова» в здание военкомата. Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел вечером субботыу, 7 октября, у здания, в котором расположен военный комиссариат Челябинской области.

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