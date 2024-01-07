В Британии заявили об истерике Залужного из-за ударов России по объектам ВСУ

Британский аналитик Александр Меркурис утверждает, что у главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного произошла истерика на фоне массированных ударов Российской армии по военным объектам Киева.
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