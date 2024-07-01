FT: армия Британии не готова к участию в военных конфликтах

Вооруженные силы Великобритании не готовы ни к какому конфликту и плохо снаряжены. Об этом заявил бывший директор Управления комплексных оценок и критического анализа британского министерства обороны Роб Джонсон в интервью газете Financial Times (FT), передает ТАСС.
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