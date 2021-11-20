Названа минимальная ставка по ипотеке в Москве

В октябре 2021-го в Москве количество сделок на рынке вторичного жилья, заключенных с привлечением ипотечных кредитов, составило 52 процента — на 10 процентов меньше, чем месяцем ранее, следует из материалов агентства «МИЭЛЬ», переданных «Ленте.