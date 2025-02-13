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Рогов: эксперты МАГАТЭ чудом не погибли, попав под обстрел ВСУ у ЗАЭС

Рогов: эксперты МАГАТЭ чудом не погибли, попав под обстрел ВСУ у ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) оказались в критической ситуации, когда их колонна подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) у контрольно-пропускного пункта Запорожской атомной электростанции.

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